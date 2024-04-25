Суперпопулярную рэпершу унижают за то, что у неё Android, а не iPhone

Американскую рэпершу затравили из-за того, что у неё Android, а не iPhone
Рэп-исполнительница Ice Spice подверглась травле со стороны фанатов. Они недоумевают, почему она пользуется смартфоном производства Samsung, а не Apple.
Хейтеры преследуют рэпершу в соцсетях и оставляют под её селфи-снимками однотипные комментарии — в духе того, что она выглядит отвратительно с Android-смартфоном в руке, и лучше бы ей фотографироваться с айфоном. Девушку начали травить за приверженность к смартфонам Samsung как минимум год назад. Например, она выложила снимок, на котором видно, что она держит Galaxy S23 Ultra, на что пользователи писали, что это явный фотошоп, ведь фотография не может быть столь качественной, если она сделана не на iPhone.
Конечно, находятся и те, кто заступается — но не столько за Ice Spice, сколько за Android-смартфоны, и в частности за флагманы Samsung. Их доводы тоже однотипны — эти устройства фотографируют не хуже, чем iPhone, и, в отличие от гаджетов Apple, их нужно заряжать лишь пару раз в неделю.
Примечательно, что Ice Spice популярна в основном среди пользователей iPhone, и они считают предательством то, что она пользуется андроидом. Предприимчивые китайцы взяли на заметку эту особенность фанатов рэперши и выпустили огромную линейку чехлов с её изображением почти для всех актуальных моделей iPhone и даже для старых аппаратов. Они продаются на AliExpress по 300-400 рублей за штуку, и вполне объяснимо, что фанаты, скупившие почти всю коллекцию, негодуют, видя в руках своей кумирши смартфон другого бренда.
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