





Мы плавно приближаемся к запуску первого Mac с чипом Apple Silicon. Apple позволила разработчиком приложений для macOS подготовиться к переходу на процессор собственной разработки с помощью универсального инструмента и теперь компания рассылает приглашения на индивидуальные консультации по коду со своими инженерами.Участники программы, получившие Mac mini с чипом A12Z и ресурсы для разработки приложений под Apple Silicon, теперь могут записаться на прием к инженеру Apple. Встречи планируется провести в лаборатории 4 и 5 ноября, а это может означать, что в ближайшее время мы увидим запуск первого Mac на чипе собственной разработки.Анонсируя Mac на Apple Silicon, компания пообещала, что первый Mac с этим процессором на базе Arm будет выпущен до конца 2020 года. Мероприятия в сентябре и октябре обошлись без анонсов новых компьютеров, но есть вероятность, что мы увидим ноябрьский ивент, который может состояться 17 ноября.