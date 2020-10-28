Crash Bandicoot: со всех ног!
В App Store начался предварительный заказ игры «Crash Bandicoot: со всех ног!» Её релиз намечен на весну 2021 года, а за разработку отвечают разработчики из студии King, которые известны по проекту Candy Crush.

Оригинальная игра Crash Bandicoot от студии Naughty Dog вышла эксклюзивно на первой PlayStation в 1996 году. Мобильную версию платформера обещают выпустить 25 марта 2021 года.



Игроков ожидают скоростные забеги по острову Вумпа и новое противостояние злобным планам доктора Нео Кортекса по покорению мультивселенной. Классический геймплей с возможностью ломать ящики, и преодолевать различные препятствия приходит на мобильные устройства.

Из описания к релизу:

Классический игровой процесс Crash Bandicoot
  • Бегай, прыгай и крутись с любимыми персонажами.
  • Пронесись по культовым локациям и исследуй черепаший лес, затерянный город, руины храма, лабораторию и не только!
  • Ищи на острове Вумпа тайные тропы и места, в которых можно испытать себя и получить награды.
Сражения с легендарными боссами серии
  • Брось вызов культовым злодеям, в том числе Скорпорилле, Нитрусу Брио, Нине Кортекс, Дингодилу и Ложному Крэшу, и получи крутые награды.
  • Оттачивай навыки и изучай остров, чтобы одолеть всех приспешников доктора Нео Кортекса в грандиозных боях.
  • Покажи им свой стиль! Меняй внешний вид Крэша и получай больше опыта!
Полезные гаджеты и оружие
  • Компьютерный гений и всеобщая любимица Коко Бандикут облегчит тебе поиск врагов на острове.
  • Побеждай в забегах и получай награды, чтобы строить, улучшать и украшать свою базу.
  • Собирай ингредиенты и детали, чтобы создавать сыворотки и постройки.
  • Открывай новое оружие для забегов, будь то бомбы или бластеры: они помогут получить награды!
Игровые награды и внешность Крэша
  • Открывай облики и костюмы знаменитых персонажей, чтобы придать своему Крэшу уникальный вид.
  • Управляй внешностью Крэша, бегай со всех ног и открывай испытания, персонажей и награды — получи от игры максимум впечатлений!
Сетевые забеги с друзьями
  • Выведи игру на новый уровень! Участвуй в асинхронных забегах с другими игроками.
  • Бегай по острову с друзьями и собери стильную банду бандикутов!
  • Набирай очки, покоряй одиночную и командную таблицы рекордов и получай награды.
Игра «Crash Bandicoot: со всех ног!» будет доступна бесплатно со встроенными покупками. Оформить предзаказ для iPhone и iPad можно здесь.


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