В App Store начался предварительный заказ игры «Crash Bandicoot: со всех ног!» Её релиз намечен на весну 2021 года, а за разработку отвечают разработчики из студии King, которые известны по проекту Candy Crush.
Оригинальная игра Crash Bandicoot от студии Naughty Dog вышла эксклюзивно на первой PlayStation в 1996 году. Мобильную версию платформера обещают выпустить 25 марта 2021 года.
Игроков ожидают скоростные забеги по острову Вумпа и новое противостояние злобным планам доктора Нео Кортекса по покорению мультивселенной. Классический геймплей с возможностью ломать ящики, и преодолевать различные препятствия приходит на мобильные устройства.
Из описания к релизу:Классический игровой процесс Crash Bandicoot
- Бегай, прыгай и крутись с любимыми персонажами.
- Пронесись по культовым локациям и исследуй черепаший лес, затерянный город, руины храма, лабораторию и не только!
- Ищи на острове Вумпа тайные тропы и места, в которых можно испытать себя и получить награды.
- Брось вызов культовым злодеям, в том числе Скорпорилле, Нитрусу Брио, Нине Кортекс, Дингодилу и Ложному Крэшу, и получи крутые награды.
- Оттачивай навыки и изучай остров, чтобы одолеть всех приспешников доктора Нео Кортекса в грандиозных боях.
- Покажи им свой стиль! Меняй внешний вид Крэша и получай больше опыта!
- Компьютерный гений и всеобщая любимица Коко Бандикут облегчит тебе поиск врагов на острове.
- Побеждай в забегах и получай награды, чтобы строить, улучшать и украшать свою базу.
- Собирай ингредиенты и детали, чтобы создавать сыворотки и постройки.
- Открывай новое оружие для забегов, будь то бомбы или бластеры: они помогут получить награды!
- Открывай облики и костюмы знаменитых персонажей, чтобы придать своему Крэшу уникальный вид.
- Управляй внешностью Крэша, бегай со всех ног и открывай испытания, персонажей и награды — получи от игры максимум впечатлений!
- Выведи игру на новый уровень! Участвуй в асинхронных забегах с другими игроками.
- Бегай по острову с друзьями и собери стильную банду бандикутов!
- Набирай очки, покоряй одиночную и командную таблицы рекордов и получай награды.
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Но нет, зачем?! Лучше выпустить f2p игру в жанре runner.