По оценке DoJ, Google платит компании Apple по 8-12 миллиардов долларов в год за то, чтобы её поисковая система использовалась по умолчанию в iOS, iPadOS и macOS. Это очень большие деньги, но Apple может отказаться от услуг конкурента и перейти на использование собственного поисковика.
Издание Financial Times выяснило, что первые шаги в этом направлении уже сделаны. В iOS 14 Apple начала предлагать пользователям рекомендации, сгенерированные на основе частых запросов при поиске через Spotlight. Можно предположить, что Apple будет развивать эту функциональность и со временем она перерастёт в полноценную поисковую систему.
Для чего компании Google тратить огромные деньги, чтобы её поисковик оставался дефолтным на устройствах Apple? Ответ очевиден — это позволяет ей сохранять огромную долю на рынке поиска информации в интернете (на текущий момент — 90%). Основной доход Google получает от рекламы, в том числе размещённой в поисковой системе. Apple не может не осознавать, насколько важен этот рынок, и сколько на нём можно зарабатывать. Кроме того. Минюст США подал против Google антимонопольный иск, и в результате этого компании может быть запрещено заключать сделки о предустановке её поисковой системы на устройства производителей электроники, включая Apple.
В пользу того, что Apple развивает свой поисковик, говорит такой факт, что за последние годы компания наняла несколько сотрудников, специализирующихся на поисковых технологиях, в том числе бывшего главу поискового направления Google Джона Джаннандреа (сейчас он задействован в разработке ИИ-технологий).
Financial Times также отмечает, что в течение нескольких недель необычно высокую активность проявляет Applebot — робот, который индексирует и систематизирует страницы на различных сайтах.
Конечно, создать поисковик, который сможет полноценно конкурировать с Google, невероятно сложная задача. Но не стоит забывать, что Apple рискнула и в 2012 году запустила собственный картографический сервис. Он не настолько хорош, как карты Google, но многие обладатели iPhone и iPad всё равно им пользуются (особенно в США, поскольку он нацелен прежде всего на пользователей в этой стране).
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Интересно как поиск будет. Надеюсь получится
Свои авто ездят по сша
Я не живу в России и поэтому возник вопрос: неужели так много людей пользуются яндекс поиском ?