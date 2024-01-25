Apple пустила в App Store долгожданные игры для iPhone и iPad

Олег

iOS


25 января 2024, похоже, войдет в историю как «день лояльности Apple» — компания продолжает анонсировать различные послабления и изменения в правилах, которые очень понравятся пользователям.

Ранее мы уже писали об изменениях в установке приложений и App Store, нововведения в браузерах и открытие NFC в iPhone. Теперь же стало известно, что на «яблочные» устройства допущена новая категория игр, которая долго не могла туда пробиться.

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Согласно источнику, Apple обновила политику использования App Store. С этого момента больше не существует запрета на стриминг игрового процесса из облака на устройства с iOS и iPadOS. Компания разрешила разработчикам отправлять в App Store одно приложение, которое содержит каталог игр с подгружаемым с сервера исполняемым кодом. До сих пор Apple требовала публиковать для каждой отдельной игры свое приложение.

Нововведение очень порадует тех, кто ждал прихода на iPhone и iPad сервисов вроде Xbox Cloud Gaming. В отличие от других изменений в правилах, которые касаются лишь Евросоюза, обновления касательно игр будут действовать во всем мире. 

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Источник:
9to5Mac
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