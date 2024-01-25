Прощай, Safari: интернет на iPhone меняется навсегда и больше не будет прежним



Фото: 9to5Mac





Компания Apple изменила правила использования браузеров на iOS и iPadOS. Об этом пишет 9to5Mac.



Согласно источнику, Apple начала приводить iOS и iPadOS в соответствие с новыми законами Евросоюза. Среди прочего, исторические изменения затронули браузеры в целом и Safari в частности.







Прежде всего, с релизом iOS 17.4 пользователи смогут выбрать браузер по умолчанию, в том числе любой из сторонних, вроде Chrome, Firefox, Edge, Opera. До сих пор заменить Safari было нельзя.



Помимо этого, для сторонних браузеров на iOS больше не будет обязательным движок WebKit. Из-за этого правила любой браузер был, по сути, копией Safari, и использование альтернатив не имело смысла. Теперь на iOS может появиться полноценный Chrome на базе Chromium, Edge и другие приложения.



Все перечисленные выше изменения касаются только пользователей из Евросоюза. Владельцы «яблочных» девайсов из США, России и других стран не увидят никаких изменений в настройках своего смартфона или планшета. Можно ли будет обойти это ограничение с помощью VPN или смены региона Apple ID — пока непонятно.