Прощай, Safari: интернет на iPhone меняется навсегда и больше не будет прежним

Олег

Safari
Фото: 9to5Mac 


Компания Apple изменила правила использования браузеров на iOS и iPadOS. Об этом пишет 9to5Mac.

Согласно источнику, Apple начала приводить iOS и iPadOS в соответствие с новыми законами Евросоюза. Среди прочего, исторические изменения затронули браузеры в целом и Safari в частности.

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Прежде всего, с релизом iOS 17.4 пользователи смогут выбрать браузер по умолчанию, в том числе любой из сторонних, вроде Chrome, Firefox, Edge, Opera. До сих пор заменить Safari было нельзя.

Помимо этого, для сторонних браузеров на iOS больше не будет обязательным движок WebKit. Из-за этого правила любой браузер был, по сути, копией Safari, и использование альтернатив не имело смысла. Теперь на iOS может появиться полноценный Chrome на базе Chromium, Edge и другие приложения.

Все перечисленные выше изменения касаются только пользователей из Евросоюза. Владельцы «яблочных» девайсов из США, России и других стран не увидят никаких изменений в настройках своего смартфона или планшета. Можно ли будет обойти это ограничение с помощью VPN или смены региона Apple ID — пока непонятно. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Mers
+4814
Mers
У кого-нибудь стоит Opera GX? У меня, при наборе текста в поисковой строке, клавиатура начинает тупить. Чем больше текст, тем больше она лагает. И не важно, релизная версия iOS или beta версия стоит.
час назад в 22:01
#
+787
Eredy Mers
Нет. Я на столько привык к сафари, что остальные браузеры стали для меня как нечто чуждое
час назад в 22:30
#
Mers
+4814
Mers Eredy
Да я тоже не люблю левое, но Сафари не всегда работает, да и на опере как-то страницы быстрее грузятся.
32 минуты назад
#
+787
Eredy Mers
Гугл хром чисто символично записан 🤷🏻
час назад в 22:31
#
Esthet
+1822
Esthet Mers
Качнул ради интереса проверить, все норм🤷🏻
20 минут назад
#
+83
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027
Все пользователи Apple устройств пользуются и будут пользоваться сафари, так ка контудобный, быстрый и функционал прекрасный, зачем другие?
2 минуты назад
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