Apple разрешила платить айфоном по NFC без Apple Pay

Олег

Apple Pay
Фото: Сбер


Компания Apple открыла доступ к NFC-чипу для сторонних разработчиков. Об этом пишет 9to5Mac.

Нововведение анонсировано в рамках изменения правил использования iOS в согласии с новым законодательством Евросоюза. Ранее мы уже рассказали о том, как изменятся приложения, App Store и браузеры в iOS 17.4.

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Согласно источнику, компания Apple официально разрешила сторонним разработчикам iOS-приложений использовать встроенный в iPhone NFC-чип для платежей. До сих пор доступ к нему был эксклюзивно и исключительно у Apple Pay, но теперь всё изменится.

Разработчики банковских приложений и электронных кошельков теперь могут подать заявку Apple и получить право на использование NFC в iPhone. Для одобрения девелопер должен соответствовать определенным критериям, а в случае одобрения стороннее приложение сможет производить платежи по NFC, автоматически запускаться (вместо Apple Pay) при поднесении айфона к терминалу, а также появляться по двойному нажатию боковой кнопки.

К сожалению, на текущий момент эти изменения заявлены для стран Евросоюза. Будет ли способ обойти ограничение и использовать условный Mir Pay на iPhone — пока неясно. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+4
frog83
Зачем нам тогда эта новость?! Если в России не работает...
Вчера в 23:50
#
–1111
NYX frog83
И правда, зачем нам вообще новости об эппл, если она кинула всех своих клиентов в России, прекратила любое гарантийное обслуживание и вырезала купленные людьми функции, которые указаны были в оферте при преобретении продукции.
Сегодня в 00:26
#
+251
idpro frog83
Сейчас наштампуют «европейских» разработчиков, которые получат доступ, сделают приложения и передадут с сертификатом в сбер И так далее и можно будет в офисе сбера установить и пользоваться NFC
Сегодня в 00:41
#
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