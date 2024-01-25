Apple разрешила платить айфоном по NFC без Apple Pay

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Компания Apple открыла доступ к NFC-чипу для сторонних разработчиков. Об этом пишет 9to5Mac.



Нововведение анонсировано в рамках изменения правил использования iOS в согласии с новым законодательством Евросоюза. Ранее мы уже рассказали о том, как изменятся



Компания Apple открыла доступ к NFC-чипу для сторонних разработчиков. Об этом пишет 9to5Mac.Нововведение анонсировано в рамках изменения правил использования iOS в согласии с новым законодательством Евросоюза. Ранее мы уже рассказали о том, как изменятся приложения, App Store браузеры в iOS 17.4.



Согласно источнику, компания Apple официально разрешила сторонним разработчикам iOS-приложений использовать встроенный в iPhone NFC-чип для платежей. До сих пор доступ к нему был эксклюзивно и исключительно у Apple Pay, но теперь всё изменится.



Разработчики банковских приложений и электронных кошельков теперь могут подать заявку Apple и получить право на использование NFC в iPhone. Для одобрения девелопер должен соответствовать определенным критериям, а в случае одобрения стороннее приложение сможет производить платежи по NFC, автоматически запускаться (вместо Apple Pay) при поднесении айфона к терминалу, а также появляться по двойному нажатию боковой кнопки.



К сожалению, на текущий момент эти изменения заявлены для стран Евросоюза. Будет ли способ обойти ограничение и использовать условный Mir Pay на iPhone — пока неясно.