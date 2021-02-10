





Apple и Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) стали партнерами по разработке современных Micro OLED дисплеев. Они будут использоваться в грядущих устройствах дополненной реальности.Micro OLED дисплеи тоньше, меньше и более энергоэффективны по сравнению с технологией обычного OLED. Они отлично подходят для небольших устройств, таких как умные очки, над которыми, по слухам, работает Apple.Сообщается, что разработка дисплеев Micro OLED находится на стадии пробного производства, и пройдет еще несколько лет, прежде чем Apple и TSMC будут готовы к массовому производству. Текущий уровень прогресса позволяет изготавливать экраны менее одного дюйма.Купертиновцы также сотрудничают с TSMC в совместной разработке и производстве по всем чипам серии A, используемым в iPhone и iPad, а также по новым процессорам M1, которые используются в линейке компьютеров Mac. В дополнение к этому Apple создаёт пробные производственные линии для новых типов дисплеев. В отчете за июнь 2020 года упоминалось, что компания инвестировала 330 миллионов долларов в тайваньский завод, который занимается разработкой экранов MicroLED для Apple Watch, iPad и MacBook.Технология MicroLED отличается от Micro OLED размером компонентов. Для таких дисплеев не требуется наличие модуля подсветки, поэтому они могут быть тоньше, а также обеспечивают более высокую контрастность.Издание Nikkei отмечает, что у Apple есть несколько немаркированных лабораторных зданий в тайваньском научном парке Longtan, которые специализируются на новых технологиях отображения. Эти комплексы располагаются в нескольких минутах ходьбы от завода TSMC. Apple нанимает экспертов из области производства дисплеев для работы над технологией Micro OLED. Все новые сотрудники подписывают строгие соглашения о неразглашении.По словам источников, инвестиции Apple в технологии Micro OLED и MicroLED направлены на снижение зависимости от Samsung в будущем. Сейчас южнокорейская компания является основным поставщиком дисплеев для актуальных моделей iPhone.