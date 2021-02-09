macOS

Apple выпустила macOS Big Sur 11.2.1. Это третье обновление операционной системы для компьютеров Mac.

Обновление можно загрузить и установить на всех поддерживаемых компьютерах Apple с помощью раздела «Обновление ПО» системных настроек. Согласно примечанием к выпуску, macOS Big Sur 11.2.1 устраняет проблему, которая могла препятствовать зарядке аккумуляторов в некоторых моделях MacBook Pro 2016 и 2017 годов.

О каких-либо других нововведениях этой версии пока неизвестно. Если появится информация, то мы обновим эту заметку.


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