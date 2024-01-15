Apple распилит свою золотую жилу на две части

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Компания Apple готовится разделить App Store на две части в ближайшие недели, чтобы удовлетворить требования Европейского Союза по установке на iPhone и iPad приложений из сторонних источников.По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, эти изменения в App Store будут распространяться только на территории Евросоюза. Для этого компания даже создаст отдельный магазин приложений, который будет соответствовать Закону о цифровых рынках (DMA). Напомним, крайний срок внедрения изменений — 7 марта, поэтому у производителя iPhone ещё есть около 7 недель.Если вы ждали, что Apple разрешит всем пользователям устанавливать приложения из сторонних источников, то лучше пока на это не рассчитывать. Новые правила будут действовать только на территории ЕС.На прошлой неделе Тим Кук встретился в Apple Park с главой антимонопольного ведомства Европейского Союза Маргрет Вестагер. Видимо, на встрече Кук уже продемонстрировал, как будет реализована поддержка сторонних сторов.