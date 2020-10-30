Многие пользователи бета-версии iOS 14 рассказывают о постоянном получении уведомления с диалоговым окном, в котором сообщается о наличии обновления, а также присутствует просьба его установить.
Сообщения об этой проблеме появляются в твиттере и на Reddit, её наличие также подтверждает сайт Macrumors. Окошко с уведомлением раздражает пользователей в течение последних нескольких дней и оно начало появляться чаще, каждый раз при разблокировке iPhone.
Некоторые пользователи сообщают, что ошибку с уведомлением можно устранить выбором более ранней даты в системных настройках iOS, но это в свою очередь может принести другие проблемы, поэтому делать это не рекомендуется.
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Сообщения об этой проблеме появляются в твиттере и на Reddit, её наличие также подтверждает сайт Macrumors. Окошко с уведомлением раздражает пользователей в течение последних нескольких дней и оно начало появляться чаще, каждый раз при разблокировке iPhone.
«Уведомление об обновлении iOS приходит каждый раз, когда я разблокирую свой iPhone. Аналогичная проблема уже возникала 5 лет назад и тогда Apple смогла её устранить только выпуском экстренного апдейта», — рассказал один из пользователей на форуме Macrumors.
Некоторые пользователи сообщают, что ошибку с уведомлением можно устранить выбором более ранней даты в системных настройках iOS, но это в свою очередь может принести другие проблемы, поэтому делать это не рекомендуется.
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Придётся опять устанавливать.
Эпл,не разочаровывайте меня!🤨
Походу чем чаще будут вылазить уведомления тем быстрее выход следующей бетки, главное что-бы это было не с каждой!!!;)