«Уведомление об обновлении iOS приходит каждый раз, когда я разблокирую свой iPhone. Аналогичная проблема уже возникала 5 лет назад и тогда Apple смогла её устранить только выпуском экстренного апдейта», — рассказал один из пользователей на форуме Macrumors.







Многие пользователи бета-версии iOS 14 рассказывают о постоянном получении уведомления с диалоговым окном, в котором сообщается о наличии обновления, а также присутствует просьба его установить.Сообщения об этой проблеме появляются в твиттере и на Reddit, её наличие также подтверждает сайт Macrumors. Окошко с уведомлением раздражает пользователей в течение последних нескольких дней и оно начало появляться чаще, каждый раз при разблокировке iPhone.Некоторые пользователи сообщают, что ошибку с уведомлением можно устранить выбором более ранней даты в системных настройках iOS, но это в свою очередь может принести другие проблемы, поэтому делать это не рекомендуется.