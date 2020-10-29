iPhone 12 mini

В октябре Apple показала четыре модели смартфонов и собирается выпустить их в два этапа — iPhone 12 и iPhone 12 Pro уже продаются, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max появятся в продаже через несколько дней.

До сих пор никто не видел, как iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max выглядят вживую, но румынский блогер Джордж Бухничи в ночь с 28 на 29 октября по ошибке исправил эту оплошность. По крайней мере, в отношении первой модели.

Бухничи опубликовал на своём YouTube-канале небольшой обзор iPhone 12 mini, где это устройство сравнивалось с другими смартфонами Apple, в том числе iPhone 12. По всей видимости, видео было выложено блогером поспешно, поскольку он почти моментально скрыл его. Но авторы сайта 9to5mac успели сделать несколько скриншотов, в том числе такой, на котором видно прямое сравнение размеров iPhone 12 mini с iPhone 12.
Как можно заметить, мини-версия iPhone 12 намного компактнее более старшей модели. Иначе быть и не могло, ведь они отличаются размерами экранов — 5,4 и 6,1 дюйма по диагонали. Примечательно, что за счёт уменьшенной рамки и более вытянутого экрана iPhone 12 mini оказался даже меньше, чем iPhone SE 2020 с экраном 4,7 дюйма.

В iPhone 12 mini установлен аккумулятор меньшей ёмкости, чем у iPhone 12, и за исключением этого параметра и габаритов смартфоны ничем не отличаются друг от друга. У них совершенно одинаковая начинка, дизайн и производительность.

Предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max будет открыт 6 ноября, а продаваться эти смартфоны начнут с 13 ноября. В России цены будут такими:

iPhone 12 mini

  • 64 ГБ — 69 990 руб.
  • 128 ГБ — 74 990 руб.
  • 256 ГБ — 84 990 руб.

iPhone 12 Pro Max

  • 128 ГБ — 109 990 руб.
  • 256 ГБ — 119 990 руб.
  • 512 ГБ — 139 990 руб.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Анонсирована серия аксессуаров для iPhone в стилистике сериала «Очень странные дела» (Stranger Things) Анонсирована серия аксессуаров для iPhone в стилистике сериала «Очень странные дела» (Stranger Things)

Модели iPhone 12 могут получить функцию обратной зарядки для аксессуаров Модели iPhone 12 могут получить функцию обратной зарядки для аксессуаров

Apple опубликовала новый ролик, посвященный Dolby Vision в iPhone 12 Pro Apple опубликовала новый ролик, посвященный Dolby Vision в iPhone 12 Pro