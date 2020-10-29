В октябре Apple показала четыре модели смартфонов и собирается выпустить их в два этапа — iPhone 12 и iPhone 12 Pro уже продаются, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max появятся в продаже через несколько дней.
До сих пор никто не видел, как iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max выглядят вживую, но румынский блогер Джордж Бухничи в ночь с 28 на 29 октября по ошибке исправил эту оплошность. По крайней мере, в отношении первой модели.
Бухничи опубликовал на своём YouTube-канале небольшой обзор iPhone 12 mini, где это устройство сравнивалось с другими смартфонами Apple, в том числе iPhone 12. По всей видимости, видео было выложено блогером поспешно, поскольку он почти моментально скрыл его. Но авторы сайта 9to5mac успели сделать несколько скриншотов, в том числе такой, на котором видно прямое сравнение размеров iPhone 12 mini с iPhone 12.
В iPhone 12 mini установлен аккумулятор меньшей ёмкости, чем у iPhone 12, и за исключением этого параметра и габаритов смартфоны ничем не отличаются друг от друга. У них совершенно одинаковая начинка, дизайн и производительность.
Предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max будет открыт 6 ноября, а продаваться эти смартфоны начнут с 13 ноября. В России цены будут такими:
iPhone 12 mini
- 64 ГБ — 69 990 руб.
- 128 ГБ — 74 990 руб.
- 256 ГБ — 84 990 руб.
iPhone 12 Pro Max
- 128 ГБ — 109 990 руб.
- 256 ГБ — 119 990 руб.
- 512 ГБ — 139 990 руб.
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наследники SE назывались бы просто ‘iPhone’, наследники 12 mini — ‘iPhone mini’, наследники 11/12 — ‘iPhone Air’, наследники Pro/Pro Max — ‘iPhone Pro (6.1” / 6.7”)
было бы логичнее и проще.
Да
А у тебя Какой?
Айфон айфон
У меня тоже айфон Айфон
Вчера вот еще подруге подарил айфон айфон
Ясно, я моя ходит со старым айфон айфон
Да, это что...завтра выходит новый айфон айфон
А теперь вопрос: зачем одни 3-4 наименования менять другими 3-4 наименованиями?