Unimicron

В тайваньском городе Таоюань на фабрике Unimicron Technology случился пожар. Его тушили 67 пожарных на 19 машинах, а за пострадавшими на всякий случай приехали три машины скорой помощи.

В пожаре было уничтожено почти всё производственное оборудования, ущерб так же нанесён самому зданию. Двое работников завода отделались лёгким испугом и были эвакуированы пожарными, а один получил незначительные ожоги. 

Причины пожара выясняются. По предварительным данным огонь начал распространяться от кондиционера, установленного на первом этаже фабрики. Оборудование и здание были застрахованы, так что Unimicron сможет восстановить свой бизнес, но это займёт какое-то время.

Unimicron занималась производством печатных плат по заказу Apple. Эти платы использовались в том числе в линейке iPhone 12, поэтому сейчас компании Apple скорее всего придётся искать нового поставщика.

По прогнозам аналитиков, iPhone 12 станет самой популярной и востребованной линейкой смартфонов Apple в истории. Это означает, что компании потребуются дополнительные компоненты помимо тех, что она уже заказала у различных поставщиков. Возможно, Unimicron успеет восстановить производство печатных плат в сжатые сроки, и пожар не окажет никакого влияния на объёмы сборки iPhone 12 и не вызовет дефицит этих устройств.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

GizmoChina GizmoChina

Ссылки по теме:

Анонсирована серия аксессуаров для iPhone в стилистике сериала «Очень странные дела» (Stranger Things) Анонсирована серия аксессуаров для iPhone в стилистике сериала «Очень странные дела» (Stranger Things)

Модели iPhone 12 могут получить функцию обратной зарядки для аксессуаров Модели iPhone 12 могут получить функцию обратной зарядки для аксессуаров

Apple опубликовала новый ролик, посвященный Dolby Vision в iPhone 12 Pro Apple опубликовала новый ролик, посвященный Dolby Vision в iPhone 12 Pro