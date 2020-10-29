





В тайваньском городе Таоюань на фабрике Unimicron Technology случился пожар. Его тушили 67 пожарных на 19 машинах, а за пострадавшими на всякий случай приехали три машины скорой помощи.В пожаре было уничтожено почти всё производственное оборудования, ущерб так же нанесён самому зданию. Двое работников завода отделались лёгким испугом и были эвакуированы пожарными, а один получил незначительные ожоги.Причины пожара выясняются. По предварительным данным огонь начал распространяться от кондиционера, установленного на первом этаже фабрики. Оборудование и здание были застрахованы, так что Unimicron сможет восстановить свой бизнес, но это займёт какое-то время.Unimicron занималась производством печатных плат по заказу Apple. Эти платы использовались в том числе в линейке iPhone 12, поэтому сейчас компании Apple скорее всего придётся искать нового поставщика.По прогнозам аналитиков, iPhone 12 станет самой популярной и востребованной линейкой смартфонов Apple в истории. Это означает, что компании потребуются дополнительные компоненты помимо тех, что она уже заказала у различных поставщиков. Возможно, Unimicron успеет восстановить производство печатных плат в сжатые сроки, и пожар не окажет никакого влияния на объёмы сборки iPhone 12 и не вызовет дефицит этих устройств.