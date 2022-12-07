Apple разрабатывает огромный складной дисплей. Возможно, он предназначен для будущего MacBook

Компания Apple приступила к разработке 20-дюймового складного дисплея, который, скорее всего, будет использоваться в одной из будущих моделей MacBook Pro, сообщает южнокорейское издание The Elec.По данным отраслевых источников, один из южнокорейских поставщиков компонентов готовится к выпуску 20,25-дюймовых OLED-дисплеев, которые складываются в 15,3-дюймовые экраны. Это больше, чем у самого большого iPad Pro на сегодняшний день, но меньше, чем у 16-дюймового MacBook Pro.Издание The Elec утверждает, что Apple рассматривает возможность коммерческого запуска первого складного девайса к 2026 или 2027 году, но до этого компания должна перевести топовые модели iPad и Mac на OLED-дисплеи.Кроме того, Apple планирует заменить iPad mini складным устройством с 10-дюймовым дисплеем. Вероятно, тут речь идёт об iPhone с гибким экраном, который можно будет разложить в планшет.