Apple MacBook

Apple разрабатывает огромный складной дисплей. Возможно, он предназначен для будущего MacBook

Фархад

MacBook Folio

Компания Apple приступила к разработке 20-дюймового складного дисплея, который, скорее всего, будет использоваться в одной из будущих моделей MacBook Pro, сообщает южнокорейское издание The Elec.

По данным отраслевых источников, один из южнокорейских поставщиков компонентов готовится к выпуску 20,25-дюймовых OLED-дисплеев, которые складываются в 15,3-дюймовые экраны. Это больше, чем у самого большого iPad Pro на сегодняшний день, но меньше, чем у 16-дюймового MacBook Pro.

Издание The Elec утверждает, что Apple рассматривает возможность коммерческого запуска первого складного девайса к 2026 или 2027 году, но до этого компания должна перевести топовые модели iPad и Mac на OLED-дисплеи.

Кроме того, Apple планирует заменить iPad mini складным устройством с 10-дюймовым дисплеем. Вероятно, тут речь идёт об iPhone с гибким экраном, который можно будет разложить в планшет.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4145
Gabriel
Вы хотели сказать что Самсунг уже все разработала, а Эппл присматривается к этому и думает как бы что-нибудь изобрести ничего не изобретая)))
Да?)
час назад в 21:07
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