В Apple Music появится караоке — из любой песни можно убрать оригинальный вокал





Компания Apple анонсировала новую функцию Apple Music Sing в своём музыкальном сервисе. Пользователи Apple Music смогут видеть текст песен и петь, в том числе на несколько голосов.



Петь можно будет поверх оригинальных записей, причём пользователи смогут регулировать громкость голоса оригинального исполнителя, чтобы подпевать ему или петь без него. В процессе воспроизведения на экране будет выводиться текст песни с анимацией, позволяющей попадать точно в такт. Если какие-то строки нужно исполнять дуэтом, это тоже будет визуализироваться, чтобы компаньон или бэк-вокалист не пропустил свою партию.







Apple обещает запустить это нововведение до конца года. Функция Apple Music Sing станет доступна в Apple Music по всему миру в приложениях для iPhone, iPad и новой модели Apple TV 4K. В сервис будет добавлено несколько десятков тематических плейлистов с композициями, которые чаще всего исполняются в караоке.



Apple указывает, что можно будет петь поверх десятков миллионов песен из каталога Apple Music, но не уточняет, предоставили ли лейблы и музыканты оригинальные минусовки. Скорее всего нет, и в Apple Music Sing задействован искусственный интеллект, который позволяет автоматически убирать из треков вокал. Подобная возможность уже реализована в музыкальных приложениях, например, в Serato и Virtual DJ. Отдельной сноской в анонсе Apple Music Sing отмечено, что вокал убирается не полностью, а лишь частично приглушается.



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