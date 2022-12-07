iPhone Apple AnTuTu

Фанаты Apple нашли смартфон, который лучше чем iPhone 13 и 14. Стоит присмотреться?

Олег

iPhone 14


Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала результаты нового исследования — теперь опрос проводился среди пользователей техники Apple. Результаты способны удивить любого.

Специалисты решили узнать, каким девайсом на iOS или iPadOS пользователи довольны больше всего. Для этого был составлен рейтинг удовлетворенности, а ответы фанатов Apple систематизированы по убыванию.

Согласно полученным результатам, смартфон Apple, которым его владельцы довольны более всего — это… iPhone SE. Причём самая первая модель, выпуск 2016 года. Этим смартфоном полностью удовлетворены 97,96% его пользователей. 

iPhone SE (2016)

На втором месте с показателем 97,62% удовлетворенности разместился iPad Air 4 — относительно свежий планшет, который находится в среднебюджетной нише. Air 4 был первым в линейке, получившим обновленный дизайн и сканер Touch ID в кнопке Power.

С третьей по пятую строчки заняты «старичками»: iPhone 6S Pus (97,15%), iPad Pro 10,5 (2017) с 96,86% и iPhone 6S (96,76%). На седьмом месте снова «ветеран» — культовый iPhone 7, которым полностью довольны 96,87% его владельцев. На девятом месте расположился iPhone SE (2020), который собрал 95,14% благодарных отзывов. 

AnTuTu

Любопытно, что в первой десятке нет ни одного свежего iPhone или iPad последних двух лет. Ни iPhone 13, ни iPad Pro M1, ни даже суперпопулярный iPhone 11 даже близко не подошли к iPhone SE (2016) и iPhone 6S Plus.

Скорее всего, на ответы пользователей iPhone влияет сумма, которую они отдали за свой смартфон. Чем дороже стоит устройство, тем больше к нему требований и претензий. Так что в некотором смысле покупка недорогого iPhone — это рецепт как быть максимально довольным своим девайсом. 

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Комментарии

Ckor_30
+617
Ckor_30
Ага если бы там еще АКБ так хорошо держало конечно можно пользоваться но Apple замедлила его .
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