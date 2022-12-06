Apple Watch Series 9 могут быть именно такими





Дизайнер Паркер Ортолани поделился в Twitter первыми концептами следующего поколения смарт-часов Apple, которые компания представит только осенью 2023 года.



Концептмейкер настолько проникся дополнительной кнопкой в Apple Watch Ultra, что решил перенести её и в базовые модели часов. Возможно, кому-то такое нововведение будет полезным, ведь на эту кнопку можно назначить быстрый запуск определённой тренировки или открытие нужного приложения.



Дизайнер Паркер Ортолани поделился в Twitter первыми концептами следующего поколения смарт-часов Apple, которые компания представит только осенью 2023 года.Концептмейкер настолько проникся дополнительной кнопкой в Apple Watch Ultra, что решил перенести её и в базовые модели часов. Возможно, кому-то такое нововведение будет полезным, ведь на эту кнопку можно назначить быстрый запуск определённой тренировки или открытие нужного приложения.





Кроме того, дизайнер считает, что следующее поколение Apple Watch должно быть доступно в трёх размерах — 41 мм, 45 мм и 49 мм. При этом последние две версии могут получить совместимость с ремешками от Apple Watch Ultra.



Расцветки часов, представленных на концепте, выглядят интересно. Было бы здорово, если бы Apple наконец-то вернула керамические Watch Edition хотя бы в 2023 году. Напомним, последними смарт-часами компании с корпусом из керамики были Apple Watch Series 5.



В остальном созданные Ортолани Series 9 ничем не отличаются от Series 8 и Series 7. Пока это всего лишь концепт, поэтому есть небольшая вероятность, что Apple всё-таки внесёт изменения в дизайн умных часов 2023 года.