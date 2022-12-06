Apple Apple Watch

Apple Watch Series 9 могут быть именно такими

Фархад

Apple Watch Series 9

Дизайнер Паркер Ортолани поделился в Twitter первыми концептами следующего поколения смарт-часов Apple, которые компания представит только осенью 2023 года.

Концептмейкер настолько проникся дополнительной кнопкой в Apple Watch Ultra, что решил перенести её и в базовые модели часов. Возможно, кому-то такое нововведение будет полезным, ведь на эту кнопку можно назначить быстрый запуск определённой тренировки или открытие нужного приложения.

Apple Watch Series 9
Apple Watch Series 9
Apple Watch Series 9
Apple Watch Series 9
Apple Watch Series 9
Apple Watch Series 9


Кроме того, дизайнер считает, что следующее поколение Apple Watch должно быть доступно в трёх размерах — 41 мм, 45 мм и 49 мм. При этом последние две версии могут получить совместимость с ремешками от Apple Watch Ultra.

Расцветки часов, представленных на концепте, выглядят интересно. Было бы здорово, если бы Apple наконец-то вернула керамические Watch Edition хотя бы в 2023 году. Напомним, последними смарт-часами компании с корпусом из керамики были Apple Watch Series 5.

В остальном созданные Ортолани Series 9 ничем не отличаются от Series 8 и Series 7. Пока это всего лишь концепт, поэтому есть небольшая вероятность, что Apple всё-таки внесёт изменения в дизайн умных часов 2023 года.

А новые Apple Watch и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Parker Ortolani
Cсылки по теме:
iPad скоро могут стать индийскими
Foxconn раскрыл масштаб проблем со сборкой iPhone
Apple стремительно переносит производство iPhone из Китая. Что это означает для покупателей?

Рекомендации

Рекомендации

В России утвердили требования к электросамокатам. Они очень жёсткие
На Wildberries продаются жуткие подделки в лучших традициях AliExpress
Электросамокаты — прошлый век. Эти ролики то, что вам нужно
Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

D3LI
–16
D3LI
Надеюсь что они выпустят часы с плоским экраном. Закругленные грани, конечно, прикольно, но и царапаются сильно
Сегодня в 14:28
#
+479
Paspartu
Я всё жду новый дизайн и хожу 6 лет с нулевой версией 🤷🏻‍♂️
2 часа назад в 15:10
#
tellurian
+4800
tellurian Paspartu
Терпеливый вы ждун :)
часов назад в 16:50
#