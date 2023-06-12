Apple решит проблему с высокой ценой своей XR-гарнитуры



Компания Apple планирует выпустить более доступную версию своей гарнитуры смешанной реальности. Об этом пишет The Verge.



Ранее мы рассказывали, что возмущения фанатов высоким прайсом новой Apple Vision Pro даже вынудили самого Тима Кука оправдываться за ценообразование новинки. Похоже, что вопрос действительно требует внимания, и у Apple есть решение.



Похоже, что приставка Pro в названии представленного девайса находится там не случайно. Инсайдеры говорят, что компания готовит более доступную версию гарнитуры под названием Apple Vision (без Pro). Журналист Bloomberg Марк Гурман уверен, что устройство будет представлено в ближайшие полтора-два года.



Гурман полагает, что в бюджетной версии гарнитуры Apple удешевит некоторые компоненты. Например, вместо двух 4К-дисплеев могут появиться матрицы меньшего разрешения, а на смену чипу Silicon M2 придет более дешевый M1. Кроме того, «бюджетка» лишится нескольких камер и датчиков, а конструкция оголовья будет упрощена — например, из него могут пропасть динамики.



При этом инсайдер уверен: внешний дисплей с отображением глаз пользователя и система слежения за руками и зрачками останутся, поскольку это «визитная карточка» гарнитур Apple.



Все перечисленные упрощения позволят снизить цену Apple Vision на несколько сотен долларов. Похоже, ожидать XR-гарнитуру от Apple по цене iPhone всё же не стоит.

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