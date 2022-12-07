Apple скоро начнёт лучше защищать ваши данные в iCloud

Резервные копии устройств;

Резервные копии сообщений;

iCloud Drive;

Заметки;

Фото;

Напоминания;

Голосовые заметки;

Закладки Safari;

Быстрые команды Siri;

Wallet.

Компания Apple официально объявила, что расширяет сквозное шифрование в iCloud на 10 дополнительных категорий данных с целью повышения безопасности.Облачный сервис iCloud уже предлагает защиту 14 категорий данных с помощью сквозного шифрования по умолчанию, включая «Сообщения», пароли из связки ключей iCloud, данные о здоровье, историю поиска в Картах, транзакции Apple Card и многое другое. С запуском опции «Advanced Data Protection» количество категорий данных iCloud, использующих сквозное шифрование, увеличится до 24.Расширенная защита данных будет доступна на iPhone, iPad и Mac с релизом iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS 13.1 позже в этом месяце. Обновление ПО обеспечит сквозное шифрование для следующих дополнительных категорий iCloud:К сожалению, «Почта», «Контакты» и «Календарь» так и не получили сквозное шифрование из-за «необходимости взаимодействия с глобальными системами электронной почты, контактов и календаря», в которых используются устаревшие технологии.Все данные iCloud со сквозным шифрованием могут быть расшифрованы только на ваших доверенных устройствах Apple, с которых вы вошли под своим Apple ID. Это гарантирует, что все ваши данные останутся в безопасности даже в случае утечки данных из облака.Стоит отметить, что у самой Apple нет доступа к ключам шифрования, поэтому, если вы потеряете доступ к своему аккаунту, вы не сможете восстановить данные без кода доступа или пароля вашего устройства, контакта для восстановления или специального ключа. Поэтому пользователям предложат задать хотя бы один контакт для восстановления, прежде чем включать опцию Advanced Data Protection.Более подробную информацию об этом нововведении можно найти на сайте Apple.