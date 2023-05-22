Apple скрывает новую ОС через подставную компанию

В ожидании WWDC компания продолжает подавать заявки, связанные с AR/VR-гарнитурой. Похоже, при помощи сторонней компании Apple зарегистрировала товарный знак с новым наименованием.
Об этом сообщает профильный сайт Macrumors. Заявка на регистрацию операционной системы для AR/VR-гарнитуры была направлена подставной компанией Deep Dive LLC из Делавэра 18 мая 2023 года в Аргентине, Турции и на Филиппинах. Наименование товарного знака содержит фирменный шрифт Apple SF Pro, что намекает на принадлежность к «яблочной» корпорации. Однако само наименование товарного знака отличается одной деталью.
В название ОС добавлена приставка «про» и именуется, как xpProOS. Аналогичные заявки были направлены в Австралию, Новую Зеландию и Великобритании еще 18 мая, но стилистически не выдавали купертиновцев. Название xrProOS ранее нигде не фигурировало, поэтому неясно, как Apple планирует использовать это наименование и будет ли вообще.
Журналист Bloomberg Марк Гурман заявляет, что операционная система гарнитуры Apple будет называться xrOS. Это также может подтвердить появление товарного знака в Новой Зеландии.
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