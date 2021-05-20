





Apple официально покажет нам iOS 15 скорее всего только в июне, на WWDC 2021. Однако, вполне возможно, компания уже случайно продемонстрировала нам новую ОС, когда недавно рассказала про серьезные изменения, которые коснутся универсального доступа в iOS.Один из скриншотов в статье Apple демонстрирует интерфейс системы, отличный от iOS 14. Он больше схож с iOS 6, где пункты меню также были прямоугольниками со скругленными краями:С учетом того, что Apple уже тестирует iOS 15, это вполне может быть скриншотом ее интерфейса. На это также намекнул разработчик Гильерме Рэмбо: по его словам, такой интерфейс скрытно присутствует в iOS 14 еще с первых бета-версий, однако активировать его можно только с помощью джейлбрейка.Вполне возможно, что Apple год тестировала такой новый интерфейс, и он станет доступен всем в iOS 15. В любом случае, как выглядит новая мобильная ОС от купертиновского техногиганта мы узнаем буквально через пару недель.