



Компания Apple изменила условия работы со сторонними мастерскими по ремонту электроники. Теперь они должны согласиться на проведение внезапных проверок, если хотят получать от Apple оригинальные запчасти для iPhone и других устройств.



Apple будет проверять, не использует ли мастерская неоригинальные запчасти, и если выявится нарушение, сможет накладывать штраф. В случае расторжения контракта на поставку компонентов Apple получает право проводить проверку партнёра ещё в течение пяти лет.



При обнаружении у себя на складе неоригинальных деталей мастерская обязана уведомить Apple об их утилизации. Кроме того, мастерские должны передать Apple личные данные своих клиентов (ФИО, адреса и номера телефонов), чтобы у компании была возможность проверить качество ремонта устройств.



По сведениям издания Motherboard, при заключении контракта с новыми условиями мастерские подписывают соглашение о неразглашении. При этом они не получают статус авторизованных мастерских, и предупреждение об этом должно указываться в квитанциях, которые выдаются клиентам.



Сторонние мастерские могут получать от Apple оригинальные запчасти для ремонта устройств с августа 2019 года. Эта программа действует только в США и в ней может принять участие любая мастерская, в которой как минимум один из сотрудников прошёл сертификацию Apple.







