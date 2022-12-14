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iPhone 14 безжалостно разоряют госбюджет. С этим ничего не поделаешь

Артем
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Из-за ложных вызовов функции обнаружения аварий, расходы на спасателей достигают десятков тысяч долларов. Об этом сообщает профильный ресурс Appleinsider.

Как сообщает источник, спасатели просят внести изменения в жизненно важную функцию в iPhone 14. В частности, ситуация коснулась канадских служб спасения. Зафиксировав сообщение об пришествии в горах, на вызов были отправлены вертолеты. Прибыв по указанным координатам, сотрудники обнаруживали растерянного водителя снегохода, с которым все в порядке. На подобные вылеты тратится до десяти тысяч долларов впустую. Кроме того, отправленная техника, которая может понадобиться при реальном происшествии, временно отсутствует.

В Apple заявляют, что в данный момент решить проблему не представляется возможным. Тревожный вызов отправляется, когда срабатывают сразу несколько датчиков в устройстве. Купертиновцы напомнили, о возможности отключения ложного вызова в течение десяти секунд. Однако отследить запуск функции можно только, когда смартфон находится в руках владельца. По прошествии времени сообщение об аварии передается спасателям.

Тем не менее Apple ищет способы улучшить функцию и уточняют, случались ли сбои вызовов в обновленной iOS 16.2. Есть вероятность, что проблему исправят собрав больше данных от пользователей.
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Источник:
Apple insider
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