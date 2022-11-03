Apple

Apple снова уделала всех. Уже 10 раз подряд

Артем
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«Яблочный» бренд в очередной раз стал самым дорогим в мире.

Об этом сообщает профильный ресурс Interbrand. «Купретиновцы» десятый год подряд забирают самую первую строчку в рейтинге самых дорогих мировых брендов. В 2022 году стоимость Apple оценивается в 482,2 миллиарда долларов. Это на 18% больше чем в прошлом году. Второе место заняла Microsoft, бренд оценили в 278,3 миллиарда долларов, подорожав на 32%.

Строчкой ниже расположилась Amazon, обладая суммой 274,8 миллиарда. 
Четвертую и пятую строчку рейтинга забрали Google и Samsung. Их капитал составил 251,7 и 87,7 миллиарда долларов соответственно. Южнокорейская компания Samsung стала единственным не американским брендом, которая вошла в пятерку самых дорогих в мире.
В Interbrand отметили, что в 2022 году бренды показали особы прирост в стоимости. Общая ценность выросла на 16% в сравнении с прошлым годом и составила рекордные 3,1 триллион долларов.
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Источник:
Interbrand
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