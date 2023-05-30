Apple спрятала мистическую пасхалку в приглашении на WWDC 2023

Фархад
WWDC

В преддверии одного из самых ожидаемых мероприятий этого года, конференции Apple WWDC23, компания встроила небольшую пасхалку, которую можно просмотреть в дополненной реальности.

В этом году Apple использует пузыри с намёком на анонс гарнитуры смешанной реальности и отсылкой на радужную оболочку глаза. При просмотре с iPhone или iPad в режиме дополненной реальности можно увидеть пузырь в форме логотипа с надкусанным яблоком, который движется по часовой стрелке с датой ивента.

Чтобы просмотреть эту пасхалку, можно открыть сайт Apple Events на iPhone или iPad и выбрать опцию «View in AR» или скачать файл в нашем Telegram-канале.

Напомним, Всемирная конференция разработчиков Apple состоится в понедельник, 5 июня. Мы будем максимально оперативно освещать все ключевые моменты этого события и обсуждать новинки.
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Источник:
Apple
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Комментарии

+14
OnVoG
Ага. Примерно как в прошлой презентации все увидели отсылку к сериалу. А по факту уже почти год тишина. Все это чепуха
час назад в 18:20
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