Apple хотела выпустить цветные AirPods, но передумала в последний момент

Коллекционер редких прототипов различных гаджетов Apple под ником Kosutami поделился информацией о том, что компания планировала выпустить AirPods в пяти различных цветах, соответствующих расцветкам iPhone 7.
На предоставленных изображениях показан футляр первых AirPods розового цвета. При этом внутренняя часть кейса, как и сами наушники, по-прежнему окрашены в белый цвет.
Прототипы относятся к периоду разработки iPhone 7 в 2015-2016 годах. Компания подготовила прототипы AirPods в чёрном, золотистом, розовом и красном цветах, чтобы они соответствовали палитре iPhone 7.
Интересно, что Apple также разработала фиолетовый прототип AirPods. По слухам, iPhone 7 должен был выйти в фиолетовом цвете ещё в 2016 году, но компания решила отказаться от этой расцветки до выпуска iPhone 11 в 2019 году.
Предполагается, что Apple отказалась от цветных AirPods на финальном этапе практически перед началом массового производства. Ранее этот же коллекционер поделился фотографиями прототипа зарядки MagSafe в золотом цвете.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides