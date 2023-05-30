Apple хотела выпустить цветные AirPods, но передумала в последний момент

Фархад
AirPods

Коллекционер редких прототипов различных гаджетов Apple под ником Kosutami поделился информацией о том, что компания планировала выпустить AirPods в пяти различных цветах, соответствующих расцветкам iPhone 7.

На предоставленных изображениях показан футляр первых AirPods розового цвета. При этом внутренняя часть кейса, как и сами наушники, по-прежнему окрашены в белый цвет.

Прототипы относятся к периоду разработки iPhone 7 в 2015-2016 годах. Компания подготовила прототипы AirPods в чёрном, золотистом, розовом и красном цветах, чтобы они соответствовали палитре iPhone 7.

iPhone 7

Интересно, что Apple также разработала фиолетовый прототип AirPods. По слухам, iPhone 7 должен был выйти в фиолетовом цвете ещё в 2016 году, но компания решила отказаться от этой расцветки до выпуска iPhone 11 в 2019 году.

Предполагается, что Apple отказалась от цветных AirPods на финальном этапе практически перед началом массового производства. Ранее этот же коллекционер поделился фотографиями прототипа зарядки MagSafe в золотом цвете.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+5001
tellurian
Надо было сделать.
20 минут назад
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