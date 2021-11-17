Компания Apple обновила приложение Apple Store до версии 5.14. Главное нововведение заключается в том, что теперь оно проверяет версию операционной системы, используемой на смартфоне или планшете, и отказывается работать, если платформа недостаточно свежая.
Приложение Apple Store потеряла поддержку iOS и iPadOS версии 13.x и ниже. К минимальным системным требованиям была добавлена версия iOS и iPadOS не ниже 14. Для продолжения использования Apple Store требуется обновить операционную систему на устройстве (если это возможно).
В приложении Apple Store можно покупать различные устройства и аксессуары Apple, оно работает в том числе в России. Не стоит путать его с App Store — магазином, в котором можно приобретать приложения, игры и прочий цифровой контент. Многие думают, что это одно и то же, но нет.
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Зачем сидеть на таких старых осях как 13?
Мне дизайн на семёрке новый не зашёл ))) а щас уже и обновлять смысла нет, батарея угрохана в хлам
15 IOS превратит мой телефон в кирпич.
А зачем же ещё люди сидят на старых iOS? Может потому что телефон работает быстрее, а батарейку держат дольше?
iOS 10 перестала нормально поддерживаться совсем недавно
И только сейчас я начал испытывать трудности с некоторым по.
Что уж там десятка недавно 5 айфон свой оживлял, телегу поставил на iOS 7 вообще и скинул с 5ки файлы без проблем.
Дело не в отключении замедления. А в том что это не поможет при всей перегруженности iOS 15 в купе с добитой батарейкой телефон будет тупить как твар или не будет но будет высаживаться ещё быстрее. В данном случае без замены батарейки обновлять по нет смысла. Да и вообще пора менять трубу.
Для покупки ни разу им не пользовался.