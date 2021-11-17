





Компания Apple обновила приложение Apple Store до версии 5.14. Главное нововведение заключается в том, что теперь оно проверяет версию операционной системы, используемой на смартфоне или планшете, и отказывается работать, если платформа недостаточно свежая.Приложение Apple Store потеряла поддержку iOS и iPadOS версии 13.x и ниже. К минимальным системным требованиям была добавлена версия iOS и iPadOS не ниже 14. Для продолжения использования Apple Store требуется обновить операционную систему на устройстве (если это возможно).В приложении Apple Store можно покупать различные устройства и аксессуары Apple, оно работает в том числе в России. Не стоит путать его с App Store — магазином, в котором можно приобретать приложения, игры и прочий цифровой контент. Многие думают, что это одно и то же, но нет.