Apple существенно прокачает Карты в iOS 18

Фархад
Карты

Разработчик Николас Альварес раскрыл несколько новых функций картографического сервиса Apple, которые появятся в iOS 18.

Согласно коду, обнаруженному в приложении Apple Карты, компания тестирует возможность создания пользовательских маршрутов, а также топографические карты. Первая позволит задавать собственные маршруты для поездки на авто вместо использования предложений Apple.

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Добавление топографических карт на iPhone — вполне ожидаемо, поскольку Apple уже реализовала их на Apple Watch в рамках обновления watchOS 10 в прошлом году.

Ожидается, что Apple представит iOS 18 с огромным количеством нововведений уже 10 июня на конференции WWDC 2024.
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Источник:
MacRumors
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