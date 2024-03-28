Apple существенно прокачает Карты в iOS 18

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Разработчик Николас Альварес раскрыл несколько новых функций картографического сервиса Apple, которые появятся в iOS 18.Согласно коду, обнаруженному в приложении Apple Карты, компания тестирует возможность создания пользовательских маршрутов, а также топографические карты. Первая позволит задавать собственные маршруты для поездки на авто вместо использования предложений Apple.Добавление топографических карт на iPhone — вполне ожидаемо, поскольку Apple уже реализовала их на Apple Watch в рамках обновления watchOS 10 в прошлом году.Ожидается, что Apple представит iOS 18 с огромным количеством нововведений уже 10 июня на конференции WWDC 2024.