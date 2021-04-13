





В устройства Apple уже долгое время встраиваются так называемые сопроцессоры безопасности Secure Enclave: они есть в iPhone 5S и новее, iPad Air и новее, в Mac с чипами T1 и T2, и даже в HomePod. По словам компании, Secure Enclave включает в себя аппаратный диспетчер ключей и гарантирует целостность криптографических операций даже в случае нарушения безопасности ядра устройства. Обмен данными между Secure Enclave и центральным процессором жестко ограничен общими буферами данных в памяти и адресами, которые управляются прерываниями.И, как оказалось, осенью 2020 года Apple внесла некоторые изменения в свои старые SoC, которые обнаружили только сейчас: на странице поддержки появилось примечание, сообщающее, что «продукты A12, A13, S4 и S5, впервые выпущенные осенью 2020 года, содержат Secure Enclave 2-го поколения; в то время как более ранние продукты, основанные на этих SoC, имеют Secure Enclave 1-го поколения».Впрочем, нужно отметить, что в документе Apple хватает неточностей. Так, в сентябре 2020 года компания действительно представила HomePod mini и Apple Watch SE на процессоре S5, а также iPad 8-го поколения на SoC A12. Но последнее устройство с Apple A13, iPhone SE, было выпущено в апреле 2020 года, а часы Watch Series 4 с SoC S4 вообще были сняты с производства в 2019 году.Возможно, что в документ закралась ошибка, и слово «впервые» в нем лишнее. Тогда фраза действительно имеет смысл: компания продолжает производить, например, iPhone 11 на SoC Apple A13, и как раз осенью они получили новый урезанный комплект и вполне могли обновиться и аппаратно, получив Secure Enclave 2-го поколения. То есть, иными словами, все устройства компании на вышеуказанных процессорах, выпущенные начиная с осени 2020 года, могут иметь более продвинутые сопроцессоры безопасности.