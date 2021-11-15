Forbes выяснил, что компания Apple рекламирует в поисковике Google не только свои приложения, но и чужие. И вовсе не для того, чтобы поддержать сторонних разработчиков, а с меркантильной целью.
Apple рекламирует приложения, в которых можно оформить платную подписку, в том числе довольно популярные, например, Tinder и HBO Max. С подписок, оформленных в этих приложениях через App Store, компания получает комиссионные отчисления — 30% в первый год присутствия в магазине и 15% в последующие годы. Пользователи, видя подобную рекламу, даже не подозревают, что она закуплена компанией Apple, а не владельцами этих сервисов.
Парадоксально, но такие действия Apple невыгодны разработчикам. Во-первых, они теряют возможность мониторить эффективность рекламного продвижения. Но что ещё хуже — из-за этого собственная реклама в поисковике Google обходится им дороже, поскольку слоты по определённым ключевым словам с выдачей на первой странице оказываются заняты. Им приходится платить больше за продвижение ссылок на свои сайты, где можно оформить подписку без комиссионных отчислений, а Apple фактически имеет возможность с дисконтом продвигать App Store под видом рекламы популярных приложений.
Apple не спрашивает у владельцев приложений разрешения на рекламирование их проектов и даже не оповещает их о таком способе продвижения. Компания рассматривает чужие площадки как возможность получать дополнительный заработок с помощью комиссии с платежей, проведённых через App Store. При этом разработчикам по-прежнему запрещено рассказывать в приложениях о возможности оформить подписку на их сайтах, а не в магазине Apple.
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Apple рекламирует приложения, в которых можно оформить платную подписку, в том числе довольно популярные, например, Tinder и HBO Max. С подписок, оформленных в этих приложениях через App Store, компания получает комиссионные отчисления — 30% в первый год присутствия в магазине и 15% в последующие годы. Пользователи, видя подобную рекламу, даже не подозревают, что она закуплена компанией Apple, а не владельцами этих сервисов.
Парадоксально, но такие действия Apple невыгодны разработчикам. Во-первых, они теряют возможность мониторить эффективность рекламного продвижения. Но что ещё хуже — из-за этого собственная реклама в поисковике Google обходится им дороже, поскольку слоты по определённым ключевым словам с выдачей на первой странице оказываются заняты. Им приходится платить больше за продвижение ссылок на свои сайты, где можно оформить подписку без комиссионных отчислений, а Apple фактически имеет возможность с дисконтом продвигать App Store под видом рекламы популярных приложений.
Apple не спрашивает у владельцев приложений разрешения на рекламирование их проектов и даже не оповещает их о таком способе продвижения. Компания рассматривает чужие площадки как возможность получать дополнительный заработок с помощью комиссии с платежей, проведённых через App Store. При этом разработчикам по-прежнему запрещено рассказывать в приложениях о возможности оформить подписку на их сайтах, а не в магазине Apple.
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Иначе были бы жалобы и иски.