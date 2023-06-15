Apple только выпустила новый Mac, но уже извиняется за его проблемы

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Спустя несколько дней после начала продаж нового Mac Pro с чипами M-серий компания Apple опубликовала документ поддержки, в котором признала проблемы с подключёнными SATA-накопителями.Согласно официальному заявлению, некоторые жёсткие диски SATA могут внезапно отключаться от Mac Pro 2023 года после того, как компьютер выходит из спящего режима. Производитель обещает исправить проблему в будущем обновлении macOS.Как известно, новый Mac Pro поставляется со встроенным SSD, но это единственный компьютер Apple с портами SATA для подключения дополнительных жёстких дисков. Оказалось, что некоторые модели таких накопителей работают не очень стабильно при переходе в спящий режим. В качестве временного решения служба поддержки рекомендует только запретить автоматический переход Mac Pro в спящий режим.