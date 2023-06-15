Apple только выпустила новый Mac, но уже извиняется за его проблемы

Фархад
Mac Pro

Спустя несколько дней после начала продаж нового Mac Pro с чипами M-серий компания Apple опубликовала документ поддержки, в котором признала проблемы с подключёнными SATA-накопителями.

Согласно официальному заявлению, некоторые жёсткие диски SATA могут внезапно отключаться от Mac Pro 2023 года после того, как компьютер выходит из спящего режима. Производитель обещает исправить проблему в будущем обновлении macOS.

Как известно, новый Mac Pro поставляется со встроенным SSD, но это единственный компьютер Apple с портами SATA для подключения дополнительных жёстких дисков. Оказалось, что некоторые модели таких накопителей работают не очень стабильно при переходе в спящий режим. В качестве временного решения служба поддержки рекомендует только запретить автоматический переход Mac Pro в спящий режим.
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Источник:
Apple
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Комментарии

+31
OnVoG
Кто-то не понимает значение слова "извиняется".
49 минут назад
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kardigan
+3062
kardigan OnVoG
Извините, что мы не оправдали ваших надежд на «бери и пользуйся» — необходимо немного подождать, пока на ваше бабло , мы возможно кое что исправим.
17 минут назад
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tellurian
+4898
tellurian
Такие проблемы и на старых аймкках есть.
32 минуты назад
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