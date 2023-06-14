Самый обидный недостаток MacBook Air 15’’ подтвержден

Фото: MacRumors
Главный недостаток SSD-накопителей в новом Air 15’’ подтвержден владельцами. Об этом пишет MacRumors.
Напомним, что, начиная с прошлого года, во всех базовых версиях MacBook произошло неприятная перемена. Apple перешла на новый тип SSD, в которых память составляется из чипов емкостью 256 Гб — ранее диски набирали из блоков по 128 Гб. Как следствие, базовые ноутбуки компании с памятью 256 Гб (один NAND-чип) работают вдвое медленнее, чем 512 Гб и старше (два и более чипов).
Air M1 256 Гб
Air M2 256 Гб
Этот обиднейший недостаток подтвердился и в новом MacBook Air 15’’. Автор YouTube-канала Max Tech сообщает, что SSD в базовой версии с 256 Гб состоит из одного-единственного NAND-чипа. Это значит, что ни о какой двухканальности не может быть и речи, тогда как модификация 512 Гб будет работать в двухканальном режиме. Всё это влечет буквально двукратное падение скорости работы SSD на базовом Air, что ощутимо сказывается на работе всей системы.
Единственный Air, который не подвержен данной проблеме — это MacBook Air M1 2020 года. Накопитель в его базовой версии работает так же быстро, как и во всех остальных. Странно, что Apple продолжает выпускать полноценные Air M1 256 Гб, при этом урезая более новые модели.
Вот здесь мы подробно сравнили MacBook Air трех поколений, которые сейчас доступны к покупке.
Главный недостаток SSD-накопителей в новом Air 15’’ подтвержден владельцами. Об этом пишет MacRumors.
Напомним, что, начиная с прошлого года, во всех базовых версиях MacBook произошло неприятная перемена. Apple перешла на новый тип SSD, в которых память составляется из чипов емкостью 256 Гб — ранее диски набирали из блоков по 128 Гб. Как следствие, базовые ноутбуки компании с памятью 256 Гб (один NAND-чип) работают вдвое медленнее, чем 512 Гб и старше (два и более чипов).
Air M1 256 Гб
Air M2 256 Гб
Этот обиднейший недостаток подтвердился и в новом MacBook Air 15’’. Автор YouTube-канала Max Tech сообщает, что SSD в базовой версии с 256 Гб состоит из одного-единственного NAND-чипа. Это значит, что ни о какой двухканальности не может быть и речи, тогда как модификация 512 Гб будет работать в двухканальном режиме. Всё это влечет буквально двукратное падение скорости работы SSD на базовом Air, что ощутимо сказывается на работе всей системы.
Единственный Air, который не подвержен данной проблеме — это MacBook Air M1 2020 года. Накопитель в его базовой версии работает так же быстро, как и во всех остальных. Странно, что Apple продолжает выпускать полноценные Air M1 256 Гб, при этом урезая более новые модели.
Вот здесь мы подробно сравнили MacBook Air трех поколений, которые сейчас доступны к покупке.
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