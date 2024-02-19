Apple уберет из продажи три модели AirPods. Вот что появится вместо них

Олег

AirPods
Фото: MacRumors


Компания Apple пересмотрит модельный ряд AirPods, обновив и частично убрав из продажи некоторые наушники. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, информацию предоставил известный аналитик и инсайдер Марк Гурман из Bloomberg. Он уверен, что до конца 2024 года ассортимент AirPods серьезно изменится.

  • Во-первых, Apple выпустит AirPods 4. Это новая модель базовых наушников, которая станет самой доступной из всех наушников компании. Гурман считает, что AirPods 4 получат обновленный дизайн, улучшенный звук и кейс с USB-С.
  • Во-вторых, после релиза AirPods 4 из продажи будут удалены AirPods 2 (2019) и AirPods 3, их снимут с производства. Четвертой моделью планируется заменить эти две пары наушников. Неизвестно, будут ли AirPods 4 стоить как AirPods 2, которые сейчас являются самой доступной моделью.
  • В-третьих, Apple уберет из продажи AirPods Max и выпустит обновленные «Максы» с портом USB-С и новыми цветами корпуса. Других изменений в этой модели не планируется.
Что касается AirPods Pro, то, по словам Гурмана, Apple обновит их не ранее 2025 года. 

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Источник:
MacRumors
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