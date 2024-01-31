Вышла новая прошивка для AirPods Max

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Компания Apple выпустила обновлённую прошивку для своих полноразмерных наушников AirPods Max.Обновление с номером версии 6A324 пришло на смену прошивке 6A300, выпущенной в сентябре 2023 года.Как обычно, Apple не предоставляет подробностей об изменениях в ПО для наушников. В примечаниях к выпуску указаны только «исправления ошибок и другие улучшения».Для запуска процесса обновления наушников необходимо подключить их к iPhone, запустить воспроизведение музыки на 30 секунд, а затем подключить их к источнику питания. Спустя некоторое время AirPods Max успешно обновятся до новейшей версии ПО.