Вышла новая прошивка для AirPods Max

Фархад
AirPods Max

Компания Apple выпустила обновлённую прошивку для своих полноразмерных наушников AirPods Max.

Обновление с номером версии 6A324 пришло на смену прошивке 6A300, выпущенной в сентябре 2023 года.

Как обычно, Apple не предоставляет подробностей об изменениях в ПО для наушников. В примечаниях к выпуску указаны только «исправления ошибок и другие улучшения».

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Для запуска процесса обновления наушников необходимо подключить их к iPhone, запустить воспроизведение музыки на 30 секунд, а затем подключить их к источнику питания. Спустя некоторое время AirPods Max успешно обновятся до новейшей версии ПО.
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