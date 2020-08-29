Apple удалила учетную запись разработчика Epic Games из App Store. Это означает, что Fortnite, Infinity Blade и другие игры «эпиков» теперь недоступны для скачивания на iPhone и iPad даже если вы загружали их раньше.
«Мы разочарованы тем, что нам пришлось удалить аккаунт Epic Games из App Store. Мы много лет работали вместе над их запусками. Суд рекомендовал Epic соблюдать принципы App Store, пока иск рассматривается. Вместо этого они постоянно отправляли обновления Fortnite, нарушающие правила магазина. Мы надеемся, что сможем работать вместе в будущем, но, к сожалению, пока это невозможно», — Apple.
Apple также заявила, что Epic больше не сможет отправлять приложения или обновления, используя свою учетную запись разработчика, но пользователи, которые ранее загрузили Fortnite, могут продолжать играть в неё.
Глава Epic Games Тим Суини не согласен с формулировкой заявления Apple и сообщает, что они действительно пытались отправить новую сборку Fortnite в App Store.
Apple's statement isn't forthright. They chose to terminate Epic's account; they didn't *have* to.— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 28, 2020
Apple suggests we spammed the App Store review process. That's not so. Epic submitted three Fortnite builds: two bug-fix updates, and the Season 4 update with this note. pic.twitter.com/VpWEERDp5L
До сегодняшнего дня Fortnite и другие игры Epic Games, включая трилогию Infinity Blade, можно было загрузить на iOS в случае если вы устанавливали их ранее. Теперь при попытке скачивания игр «эпиков» отображается сообщение «этот предмет больше не доступен».
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А как вам то, что она заблокировала онлайн игры Microsoft? Под предлогом безопасности. Хотя игры запускаются на сервере и никаким образом не могут нанести вред устройству.
Epic надо наказать по полной за ихнюю дерзость! То что они требуют, это ущемление Apple.
Не устраивают правила магазина, который был СОЗДАН Apple.., ну всего хорошего тогда!)
это право пользователя выбирать что и от какого ставить.
а то ставишь платное приложение, а потом оно недоступно.
хорошо, если «копеешное».
хотя бы деньги тогда Эппл возврашало пользователям, раз по собственной инициативе блокирует и удаляет приложения.
Я купил iPhone. Это теперь МОЯ вещь! И Я САМ решаю что и где устанавливать! Как же за...ли му...аки яблодр...ры. У самого есть айфон, но лизать жопу Куку это уже слишком.
Если эти условия и порядки тебя не устраивают, тогда НЕ покупаешь. А раз уж купил то будь любезен им следовать, и не умничай!!! Они разве заставили тебя купить?
Ты сам купил ихний продукт, но не их самих, чтобы диктовать им СВОИ условия!!!
Создай свой телефон.., операционку к нему.., и устанавливай что хочешь, где хочешь и когда хочешь)))