«Мы разочарованы тем, что нам пришлось удалить аккаунт Epic Games из App Store. Мы много лет работали вместе над их запусками. Суд рекомендовал Epic соблюдать принципы App Store, пока иск рассматривается. Вместо этого они постоянно отправляли обновления Fortnite, нарушающие правила магазина. Мы надеемся, что сможем работать вместе в будущем, но, к сожалению, пока это невозможно», — Apple.

Apple's statement isn't forthright. They chose to terminate Epic's account; they didn't *have* to.



Apple suggests we spammed the App Store review process. That's not so. Epic submitted three Fortnite builds: two bug-fix updates, and the Season 4 update with this note. pic.twitter.com/VpWEERDp5L — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 28, 2020







Apple удалила учетную запись разработчика Epic Games из App Store. Это означает, что Fortnite, Infinity Blade и другие игры «эпиков» теперь недоступны для скачивания на iPhone и iPad даже если вы загружали их раньше.Apple также заявила, что Epic больше не сможет отправлять приложения или обновления, используя свою учетную запись разработчика, но пользователи, которые ранее загрузили Fortnite, могут продолжать играть в неё.Глава Epic Games Тим Суини не согласен с формулировкой заявления Apple и сообщает, что они действительно пытались отправить новую сборку Fortnite в App Store.До сегодняшнего дня Fortnite и другие игры Epic Games, включая трилогию Infinity Blade, можно было загрузить на iOS в случае если вы устанавливали их ранее. Теперь при попытке скачивания игр «эпиков» отображается сообщение «этот предмет больше не доступен».