Федеральная антимонопольная служба РФ потребовала от компании Apple исключить из правил для разработчиков пункт, позволяющий ей удалять приложения без объяснения причин. Сейчас Apple может удалить из App Store любое приложение, даже если оно соответствует всем требованиям магазина.
Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала.
Это предписание выдано компании Apple по итогам проверки, проведённой по инициативе «Лаборатории Касперского». В 2018 году российская компания пожаловалась в ФАС на то, что Apple не пропустила в App Store её приложение Kaspersky Safe Kids после того, как в iOS появились встроенные функции родительского контроля. ФАС признала Apple монополистом на рынке приложений для iOS и iPadOS и теперь может выдавать этой компании различные предписания, направленные на то, чтобы она не злоупотребляла своим доминирующим положением.
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Вас никто не заставляет идти в магазин, который вам не нравится.
Да я поставил дизлайки вам, так как не согласен как с комментарием, так и его подачей и формой.