Apple угрожают судом. Всё из-за отсутствия конфиденциальности данных

Артем
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Истец утверждает, что Apple использует некоторые данные пользователей в своих целях, даже после отключения отслеживания в настройках.

Об этом сообщает портал The Registr. Судебную жалобу подала жительница Калифорнии Джули Сима. Женщина полагает, что слоганы вроде «Конфиденциальность. Это iPhone» или «Что происходит на вашем iPhone, остается на вашем iPhone» — рекламный ход. На деле корпорация продолжает следить за действиями на «яблочных» устройствах, даже если владелец установил запрет на подобные действия. 

В иске сказано следующее:

«Apple записывает личную информацию и действия потребителей на своих мобильных устройствах и в приложениях, даже после того, как потребители указывают в настройках мобильных устройств, что они не хотят, чтобы их данные и информация передавались. Эта деятельность представляет собой огромное количество данных, которые Apple собирает и использует в своих финансовых целях.»

Джулия Сима недовольна, что Apple следит за тем, как пользователи ищут приложения в App Store, сколько времени они находятся в магазине и на какие рекламные объявления обращают внимание.

Также в жалобе приводится пример исследования экспертов по кибербезопасности, которые сообщают, что пакеты с данными аналитики регулярно отправляются с iPhone на сервера Apple и содержат подозрительный параметр dsID, который полностью деанонимизирует пользователя iPhone или iPad.
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Источник:
The Registr
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Комментарии

kardigan
+2995
kardigan
А что ещё остались те, которые верят, что есть такая штука, как конфеденциальность?
Сегодня в 11:19
#
+526
jkttim
Америку она открыла 😂🤣
Сегодня в 14:25
#
–6
Gntlmn Mthfcng
Apple и конфиденциальность — несовместимые вещи
7 минут назад
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