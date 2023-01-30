Apple угрожают судом. Всё из-за отсутствия конфиденциальности данных

Истец утверждает, что Apple использует некоторые данные пользователей в своих целях, даже после отключения отслеживания в настройках.
Об этом сообщает портал The Registr. Судебную жалобу подала жительница Калифорнии Джули Сима. Женщина полагает, что слоганы вроде «Конфиденциальность. Это iPhone» или «Что происходит на вашем iPhone, остается на вашем iPhone» — рекламный ход. На деле корпорация продолжает следить за действиями на «яблочных» устройствах, даже если владелец установил запрет на подобные действия.
В иске сказано следующее:
«Apple записывает личную информацию и действия потребителей на своих мобильных устройствах и в приложениях, даже после того, как потребители указывают в настройках мобильных устройств, что они не хотят, чтобы их данные и информация передавались. Эта деятельность представляет собой огромное количество данных, которые Apple собирает и использует в своих финансовых целях.»
Джулия Сима недовольна, что Apple следит за тем, как пользователи ищут приложения в App Store, сколько времени они находятся в магазине и на какие рекламные объявления обращают внимание.
Также в жалобе приводится пример исследования экспертов по кибербезопасности, которые сообщают, что пакеты с данными аналитики регулярно отправляются с iPhone на сервера Apple и содержат подозрительный параметр dsID, который полностью деанонимизирует пользователя iPhone или iPad.
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