В Android появится крутейшая фишка из iOS, но работать будет гораздо хуже

В сети появилась информация о будущем расширении возможностей функции Fast Pair на Android. Об этом написали в WCCF Tech.
Fast Pair — нативная функция Android, которая приносит «Apple-экспириенс» на смартфоны других производителей. Благодаря ей подключение Bluetooth-наушников происходит не через настройки девайса, а при помощи всплывающего окна. Теперь же стало известно, что функциональность Fast Pair будет расширена.
Согласно источнику, в будущем Google «завяжет» на Fast Pair передачу файлов по Bluetooth. Это будет очень похоже на Apple AirDrop: один смартфон передает файл с использованием Fast Pair, а другой принимает его через всплывающее окошко. В отличие от традиционной беспроводной передачи файлов, смартфоны не придется предварительно «спаривать» в настройках — всё происходит прямо «на лету».
Однако у такой системы есть существенное отличие от функции экосистемы Apple. Дело в том, что AirDrop — это полноценная система передачи данных, которая задействует Bluetooth и Wi-Fi, а также собственные протоколы Apple. Что касается Fast Pair, то эта фича будет лишь помогать смартфонам установить соединение; сама передача файлов будет происходить по старым методам, и, как следствие, ни скорость, ни стабильность не увеличится.
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