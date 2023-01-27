В Android появится крутейшая фишка из iOS, но работать будет гораздо хуже

Олег

iOS


В сети появилась информация о будущем расширении возможностей функции Fast Pair на Android. Об этом написали в WCCF Tech.

Fast Pair — нативная функция Android, которая приносит «Apple-экспириенс» на смартфоны других производителей. Благодаря ей подключение Bluetooth-наушников происходит не через настройки девайса, а при помощи всплывающего окна. Теперь же стало известно, что функциональность Fast Pair будет расширена.

Согласно источнику, в будущем Google «завяжет» на Fast Pair передачу файлов по Bluetooth. Это будет очень похоже на Apple AirDrop: один смартфон передает файл с использованием Fast Pair, а другой принимает его через всплывающее окошко. В отличие от традиционной беспроводной передачи файлов, смартфоны не придется предварительно «спаривать» в настройках — всё происходит прямо «на лету».

Однако у такой системы есть существенное отличие от функции экосистемы Apple. Дело в том, что AirDrop — это полноценная система передачи данных, которая задействует Bluetooth и Wi-Fi, а также собственные протоколы Apple. Что касается Fast Pair, то эта фича будет лишь помогать смартфонам установить соединение; сама передача файлов будет происходить по старым методам, и, как следствие, ни скорость, ни стабильность не увеличится.

Ранее мы рассказали, что Android вскоре потеряет свое главное преимущество над iOS. 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

–21
NYX
Божички, как затрахала эта "магия эпол" ввиде всплывающем язычке подкл наушников. Абсолютно бессмысленная назойливая шняга, которой в настройках запрещаешь это делать, а она все равно тебя доканывает. Или это "магическое" откл "до завтра" wi-fi, которое наровит включится через час или два. Компания бредит просто.
2 часа назад в 22:16
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–21
NYX NYX
И да. Сколько бы тут хомячье не гнало на ведро, но там нет даже рядом таких многолетних махровых багов, которые прям на виду и на кончике пальцев. Как заноза в заднице.
30 минут назад
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