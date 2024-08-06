Apple усложнила жизнь любителям пиратского софта для Mac

Фархад
Apple Sec

С выходом macOS Sequoia пользователям станет сложнее отключать встроенную функцию безопасности Gatekeeper для установки нелицензионного программного обеспечения на Mac.

Как отмечают разработчики, в ‌macOS Sequoia Apple избавилась от опции Control-Click для открытия программного обеспечения Mac, которое не подписано или не заверено должным образом‌. Чтобы установить приложения, заблокированные Gatekeeper, пользователям нужно зайти в «Системные настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» и выключить Gatekeeper там.

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Представители Apple официально подтвердили, что функция запуска такого софта больше не доступна по нажатию с зажатой клавишей Control. Компания настоятельно рекомендует разработчикам отправлять программное обеспечение, распространяемое за пределами Mac App Store, на нотариальное заверение — процесс, который сканирует программное обеспечение, подписанное Developer ID, и выполняет проверки безопасности.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+1072
Dmitriy
Ну а поскольку многие разрабы ценного софта не стремились публиковаться в app store на их условиях — продолжаем стрелять в ногу. Ибо есть драйверы разных устройств, есть клиенты различных сервисов, open source... Пиратство тут даже не причем.
Вчера в 21:31
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