Apple усложнила жизнь любителям пиратского софта для Mac

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С выходом macOS Sequoia пользователям станет сложнее отключать встроенную функцию безопасности Gatekeeper для установки нелицензионного программного обеспечения на Mac.Как отмечают разработчики, в ‌macOS Sequoia Apple избавилась от опции Control-Click для открытия программного обеспечения Mac, которое не подписано или не заверено должным образом‌. Чтобы установить приложения, заблокированные Gatekeeper, пользователям нужно зайти в «Системные настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» и выключить Gatekeeper там.Представители Apple официально подтвердили, что функция запуска такого софта больше не доступна по нажатию с зажатой клавишей Control. Компания настоятельно рекомендует разработчикам отправлять программное обеспечение, распространяемое за пределами Mac App Store, на нотариальное заверение — процесс, который сканирует программное обеспечение, подписанное Developer ID, и выполняет проверки безопасности.