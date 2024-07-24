Apple увеличит объём памяти в будущих iPhone, но они будут работать медленнее

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.



Тайваньская исследовательская фирма TrendForce сообщает, что Apple планирует перейти на QLC-память в iPhone с 2026 года. Эта технология позволит увеличить максимальный объём памяти до 2 ТБ.В текущих моделях iPhone используется технология TLC (трехуровневые ячейки), а QLC (четырёхуровневые ячейки) предлагает более плотную компоновку при более низкой цене за гигабайт. Однако у этого решения есть существенный недостаток: память QLC обычно предлагает более медленную скорость чтения и записи по сравнению с TLC.Также аналитики TrendForce предполагают, что Apple может внедрить QLC-чипы памяти в топовые версии iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max на 1 ТБ, чтобы обкатать технологию. Однако пока это информация не подтверждена поставщиками компонентов.