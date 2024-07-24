Apple увеличит объём памяти в будущих iPhone, но они будут работать медленнее

Фархад
iPhone

Тайваньская исследовательская фирма TrendForce сообщает, что Apple планирует перейти на QLC-память в iPhone с 2026 года. Эта технология позволит увеличить максимальный объём памяти до 2 ТБ.

В текущих моделях iPhone используется технология TLC (трехуровневые ячейки), а QLC (четырёхуровневые ячейки) предлагает более плотную компоновку при более низкой цене за гигабайт. Однако у этого решения есть существенный недостаток: память QLC обычно предлагает более медленную скорость чтения и записи по сравнению с TLC.

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Также аналитики TrendForce предполагают, что Apple может внедрить QLC-чипы памяти в топовые версии iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max на 1 ТБ, чтобы обкатать технологию. Однако пока это информация не подтверждена поставщиками компонентов.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+1062
Dmitriy
Эпл не может без мутных компромиссов или снова домыслы?
37 минут назад
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