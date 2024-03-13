Как узнать циклы и износ аккумулятора на любом iPhone и iPad с помощью быстрой команды

Олег

iPhone
Фото: Unsplash


Начиная с iOS 17.4 компания Apple добавила в iPhone 15 и более новые модели новую строку в раздел сведений о состоянии аккумулятора. Теперь там можно увидеть не только остаточную емкость в процентах, но и количество циклов зарядки-разрядки.

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К сожалению, на более старые iPhone фичу не завезли, а в iPadOS и вовсе отсутствует раздел с состоянием аккумулятора. К счастью, это всего лишь программное ограничение, которое довольно легко обходится с помощью специальной команды:

iOS
  • Тапните на строку Analytics с самой свежей датой в названии
  • Нажмите «Поделиться» и выберите строку «Проверить аккумулятор»
  • Если тумблер «Делиться аналитикой» выключен, включите его и возвращайтесь на следующий день. 
iOS

Готово! Вы увидите окно с четырьмя параметрами: заводская емкость АКБ, текущая максимальная емкость с учетом износа, количество пройденных циклов и остаточная емкость аккумулятора в процентах.

iOS

Учтите, что системный расчет емкости нередко может занижать её на 1-3%. Максимально точные данные можно получить, подключив девайс к компьютеру и воспользовавшись специальным софтом вроде coconutBattery. 

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Комментарии

Mers
+4975
Mers
Может для появления этой строки нужны какие-то условия, при которых она будет? Потому как она у меня почему-то отсутствует.🤔
10 минут назад
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Олег Воронин
+2290
Олег Воронин Mers
    • Если тумблер «Делиться аналитикой» выключен, включите его и возвращайтесь на следующий день.
Это не подходит?
9 минут назад
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