Как узнать циклы и износ аккумулятора на любом iPhone и iPad с помощью быстрой команды

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Начиная с iOS 17.4 компания Apple добавила в iPhone 15 и более новые модели новую строку в раздел сведений о состоянии аккумулятора. Теперь там можно увидеть не только остаточную емкость в процентах, но и количество циклов зарядки-разрядки.
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К сожалению, на более старые iPhone фичу не завезли, а в iPadOS и вовсе отсутствует раздел с состоянием аккумулятора. К счастью, это всего лишь программное ограничение, которое довольно легко обходится с помощью специальной команды:
- Установите приложение «Команды», если его у вас еще нет
- Скачайте и установите быструю команду по ссылке
- Перейдите в «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность»
- Выберите пункт «Аналитика и улучшения» → «Данные аналитики»
- Тапните на строку Analytics с самой свежей датой в названии
- Нажмите «Поделиться» и выберите строку «Проверить аккумулятор»
- Если тумблер «Делиться аналитикой» выключен, включите его и возвращайтесь на следующий день.
Готово! Вы увидите окно с четырьмя параметрами: заводская емкость АКБ, текущая максимальная емкость с учетом износа, количество пройденных циклов и остаточная емкость аккумулятора в процентах.
Учтите, что системный расчет емкости нередко может занижать её на 1-3%. Максимально точные данные можно получить, подключив девайс к компьютеру и воспользовавшись специальным софтом вроде coconutBattery.