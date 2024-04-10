Apple внедрит нереально крутую функцию Safari в iOS 18

Фархад
18

Разработчики Аарон Перрис и Николас Альварес обнаружили внутренний код на серверах Apple, согласно которому в iOS 18 появится новый помощник по просмотру Safari.

По словам инсайдеров, помощник по просмотру будет использовать инфраструктуру iCloud Private Relay для отправки соответствующих данных в Apple с соблюдением конфиденциальности. Предполагается, что для работы этой функции потребуется подписка iCloud+.

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Помощник по просмотру страниц в Safari может стать одной из функций генеративного искусственного интеллекта, которые, по слухам, появятся в iPhone с релизом iOS 18. Уже существует несколько веб-браузеров для iOS с инструментами ИИ, например Microsoft Edge с Copilot на базе GPT-4 и Arc Search. Они могут резюмировать страницы.

Альварес также обнаружил в коде на серверах Apple функцию «Зашифрованный визуальный поиск», но конкретные подробности о ней неизвестны.

Теперь остаётся дождаться официального анонса iOS 18 на конференции WWDC, которая стартует 10 июня.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+407
Alex82
А уж заголовок то какой🤦🏻‍♂️😁 Что ж там такого прям нереального…?!
16 минут назад
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