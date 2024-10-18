Apple встроит функции ChatGPT в iOS и macOS в ближайшее время

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Пока владельцы iPhone, iPad и Mac ждут релиза iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS 15.1 с первым пакетом функций Apple Intelligence, инженеры Apple вовсю готовятся к запуску тестирования следующего набора нейросетевых фич.Портал MacRumors обнаружил в северной части кода Apple новые ссылки на интеграцию ChatGPT в Siri. В коде упоминаются параметры для текста и изображений, сгенерированных с помощью чат-бота. Обе функции появятся в iOS 18.2 до конца 2024 года.Интересно, что 2 из 3 функций генерации изображений будут работать на самих устройствах. Речь идёт об Image Playground и Genmoji для создания мультяшных изображений и эмодзи, а функция преобразования набросков в фотореалистичную картинку будет работать через ChatGPT. ‌Siri‌ будет ссылаться на последнюю модель GPT-4o. Для пользователей iPhone, iPad и Mac интеграция ChatGPT будет бесплатной без необходимости создания учётной записи. Кроме того, ChatGPT будет использоваться для поиска ответов на некоторые вопросы и генерации текста.Ожидается, что iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1 выйдут в понедельник, 28 октября, а вслед за ними состоится релиз первых бета-версий iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2.