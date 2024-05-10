Apple раздает финальную бета-версию macOS Sonoma 14.5

Олег

macOS


Компания Apple представила сборку Release Candidate своего обновления macOS 14.5 — об этом пишет MacRumors. За время тестирования появилось всего четыре бета-версии, что довольно мало по сравнению с обычным графиком в 5-6 сборок.

Несмотря на «мажорный» номер апдейта — 14.5 — разработчики и энтузиасты не нашли ничего нового в системе, её оформлении и функциях. Возможно, именно поэтому было так мало бета-версий. В числе исправленных ошибок значится баг в FaceTime, при котором пользователь не мог принять или отклонить вызов, а также ошибка при запуске iPadOS-приложений на Silicon Mac — система иногда могла открыть неверную версию.

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Сейчас macOS 14.5 Release Candidate предлагается только для разработчиков, но вскоре должны быть доступна для всех. Мы дополним эту новость, когда это случится. Релиз macOS 14.5, iOS 17.5 и iPadOS 17.5 может случиться в понедельник-вторник. 

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Источник:
MacRumors
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