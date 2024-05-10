Apple раздает финальную бета-версию macOS Sonoma 14.5



Компания Apple представила сборку Release Candidate своего обновления macOS 14.5 — об этом пишет MacRumors. За время тестирования появилось всего четыре бета-версии, что довольно мало по сравнению с обычным графиком в 5-6 сборок.



Несмотря на «мажорный» номер апдейта — 14.5 — разработчики и энтузиасты не нашли ничего нового в системе, её оформлении и функциях. Возможно, именно поэтому было так мало бета-версий. В числе исправленных ошибок значится баг в FaceTime, при котором пользователь не мог принять или отклонить вызов, а также ошибка при запуске iPadOS-приложений на Silicon Mac — система иногда могла открыть неверную версию.







Сейчас macOS 14.5 Release Candidate предлагается только для разработчиков, но вскоре должны быть доступна для всех. Мы дополним эту новость, когда это случится. Релиз macOS 14.5, iOS 17.5 и iPadOS 17.5 может случиться в понедельник-вторник.