Apple втихаря прокачала прошлогодний MacBook Air, но владельцам вряд ли это понравится

Фархад
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Фото: TechRadar

Портал MacRumors обратил внимание, что Apple изменила описание 13-дюймового MacBook Air с чипом M2. Изначально ноутбук поддерживал только Bluetooth 5.0, но недавно компания оснастила его более быстрым и надёжным стандартом Bluetooth 5.3.

Судя по всему, Apple обновила страницу технических характеристик 13-дюймового MacBook Air, указав Bluetooth 5.3, сразу после анонса 15-дюймовой модели на WWDC в прошлом месяце. Новый стандарт предлагает более быстрое и надёжное соединение с Bluetooth-аксессуарами, а также сниженное потребление энергии, что может способствовать увеличению срока службы батареи.

Интересно, что все новые модели Mac, iPhone, iPad Pro и Apple Watch, выпущенные с сентября 2022 года, поддерживают Bluetooth 5.3, как и AirPods Pro 2-го поколения. Apple вполне могла изначально оснастить 13-дюймовый «эйр» на M2 таким же модулем, поскольку он вышел в июне 2022 года, но не стала. Возможно, некоторых владельцев этих ноутбуков расстроит такая подстава от компании.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

samOsebe
+491
samOsebe
а что, нужно удивляТься?
час назад в 21:09
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