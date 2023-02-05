iPhone Pro Max перестанет быть самым навороченным смартфоном Apple

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple планирует запустить ещё одну топовую модель iPhone вместе с Pro и Pro Max к 2024 году.Ещё в сентябре прошлого года Гурман говорил о том, что команда Тима Кука готовит iPhone 15 Ultra, который может выйти вместо iPhone 15 Pro Max в 2023 году. Однако теперь инсайдер утверждает, что в этом году изменений не будет, а в 2024-м компания выпустит Ultra-версию как дополнение к Pro и Pro Max, но с более высоким ценником.Таким образом, в модельный ряд смартфонов Apple 2024 года войдут пять моделей — iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Ultra. Гурман предположил, что совершенно новый iPhone может получить дополнительные улучшения камеры, более быстрый чип, больший дисплей и дизайн без портов.