iPhone Pro Max перестанет быть самым навороченным смартфоном Apple

Фархад

iPhone Ultra by Konstantin Milenin

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple планирует запустить ещё одну топовую модель iPhone вместе с Pro и Pro Max к 2024 году.

Ещё в сентябре прошлого года Гурман говорил о том, что команда Тима Кука готовит iPhone 15 Ultra, который может выйти вместо iPhone 15 Pro Max в 2023 году. Однако теперь инсайдер утверждает, что в этом году изменений не будет, а в 2024-м компания выпустит Ultra-версию как дополнение к Pro и Pro Max, но с более высоким ценником.

Таким образом, в модельный ряд смартфонов Apple 2024 года войдут пять моделей — iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Ultra. Гурман предположил, что совершенно новый iPhone может получить дополнительные улучшения камеры, более быстрый чип, больший дисплей и дизайн без портов.

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Источник:
MacRumors
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