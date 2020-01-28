Вышли публичные версии iOS 13.3.1 и iPadOS 13.3.1. В отличие от предыдущих обновлений, это относительно незначительный апдейт, поскольку не было добавлено каких-либо новых функций и существенных изменений.



Прошивки доступны уже сейчас. Для проверки наличия и установки на поддерживаемых устройствах откройте «Настройки» -> «Основные» -> «Обновление ПО», а затем следуйте инструкциям на экране. Если у вас активировано автоматическое обновление, то ПО будет загружено и установлено при подключении к зарядному устройству.



Все нововведения этого выпуска направлены на повышение стабильности. Обновление устраняет ошибку в приложении «Почта» с загрузкой изображений, а также устранена проблема с лимитами связи. Также у пользователей появилась возможность включать и отключать чип U1, который в России отключен по умолчанию.





