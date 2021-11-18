25 октября Apple выпустила обновление iOS 15.1 для смартфонов iPhone добавив ряд новых функций, а вмести с этим поломала некоторые устройства. Сегодня стало известно, что компания представила апдейт с исправлениями ошибок.
Напомним суть проблемы: некоторые пользователи, загрузившие iOS 15.1 на смартфоны iPhone сообщали, что их устройства во время звонков сбрасывают вызов. В описании апдейта iOS 15.1.1 Apple заявляет, что в новой версии операционной системы снижена вероятность разрыва соединения во время вызовов на iPhone 12 и 13.
Размер прошивки составляет 385 МБ. Чтобы скачать iOS 15.1.1 — необходимо перейти в «настройки», в открывшемся меню выбрать «основные», затем нажать «обновление ПО», после чего кликните на «загрузить и установить».
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