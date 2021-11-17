





Музыкальный стриминговый сервис Apple Music, который предоставляет доступ к миллионам композиций из библиотеки iTunes Store появился в магазине приложений для смарт-телевизоров LG.С сегодняшнего дня появилась возможность без необходимости использования Apple TV загрузить приложение Apple Music и слушать всю свою музыкальную библиотеку, плейлисты, радиостанции и многое другое прямо со своего смарт-телевизора LG. Пользовательский интерфейс программы визуально очень похож на приложение Apple Music для tvOS.Сервис потоковой передачи музыки доступен для всех телевизоров LG, которые работают под управлением операционной системы webOS версии 4.0 или выше. Пользователи могут узнать, есть ли у них поддерживаемое устройство — выполнив поиск «Apple Music» в магазине приложений LG.