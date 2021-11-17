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Музыкальный стриминговый сервис Apple Music, который предоставляет доступ к миллионам композиций из библиотеки iTunes Store появился в магазине приложений для смарт-телевизоров LG.

С сегодняшнего дня появилась возможность без необходимости использования Apple TV загрузить приложение Apple Music и слушать всю свою музыкальную библиотеку, плейлисты, радиостанции и многое другое прямо со своего смарт-телевизора LG. Пользовательский интерфейс программы визуально очень похож на приложение Apple Music для tvOS. 

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Сервис потоковой передачи музыки доступен для всех телевизоров LG, которые работают под управлением операционной системы webOS версии 4.0 или выше. Пользователи могут узнать, есть ли у них поддерживаемое устройство — выполнив поиск «Apple Music» в магазине приложений LG.


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Источник:

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