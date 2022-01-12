





Вышли минорные обновления операционных систем для iPhone и iPad. Прямо сейчас их можно скачать по воздуху.Для установки iOS или iPadOS 15.2.1 перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». Согласно примечаниям к выпуску, Apple устранила проблему, из-за которой сторонние приложения CarPlay могли неправильно реагировать на ввод. Также исправили баг с загрузкой фото по ссылке iCloud.Номер сборки — 19C63, а весит файл обновления около 1 ГБ. Помимо исправления неисправностей, Apple устранила уязвимость в системе безопасности HomeKit, которая была обнаружена в прошлом году.Уязвимость в HomeKit получила название «doorLock». Она работает путем изменения имени устройства для умного дома на более чем 500 000 символов. Эти действия приводят к отказу в обслуживании. В таком случае спасает только принудительный сброс устройства. Это приводит к потере данных в случае отсутствия резервной копии.Уязвимость была частично устранена в iOS 15.1 с помощью ограничения длинны имени для устройств. Однако это решение не полностью избавляло устройства от уязвимости.